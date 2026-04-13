SALDO BLANCO Y AMBIENTE DE ORDEN ENMARCA CIERRE DE LA FERIA DE LA ENCHILADA 2026

– Más de 70 elementos, ambulancias y módulos de atención garantizaron la seguridad de miles de familias durante la feria.

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través del Sistema Municipal de Protección Civil, reportó saldo blanco durante la edición 2026 de la Feria Nacional de la Enchilada (FENAE), resultado de un operativo reforzado que priorizó la integridad de más de 600 mil asistentes; desde el inicio del evento, se implementó un despliegue estratégico con módulos de atención, personal médico y coordinación interinstitucional, atendiendo la encomienda del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, que en todo momento privilegió la seguridad y tranquilidad de las familias soledenses y visitantes.

El titular de Protección Civil, Martín Bravo Galicia, informó que se contó con cuatro módulos de atención distribuidos en puntos clave, así como la participación de 72 elementos operativos, entre ellos 17 paramédicos en turnos permanentes, además de tres ambulancias y personal médico integrado por un doctor y una enfermera; destacó la estrecha coordinación con la Guardia Civil Municipal, áreas de Servicios Municipales y apoyo estatal, lo que permitió atender de manera oportuna cualquier eventualidad en el Teatro del Pueblo, la Muestra Gastronómica y la zona de juegos mecánicos.

Durante los nueve días de feria, se registró un comportamiento ejemplar por parte de las y los asistentes, sin situaciones de riesgo en eventos masivos como el concierto de Gloria Trevi, que congregó a más de 40 mil personas; detalló que, entre las atenciones brindadas, se reportaron cerca de 50 casos de menores extraviados que fueron localizados y entregados a sus familiares, así como personas con deshidratación o niveles bajos de glucosa, principalmente quienes llegaron temprano al Teatro del Pueblo; mientras el pasado sábado se aplicaron medidas preventivas como la suspensión temporal de juegos mecánicos por lluvias.

“Gracias a la planeación, la coordinación y el compromiso de todas las corporaciones, logramos mantener un entorno seguro para todas las familias, la respuesta fue inmediata ante cualquier situación y eso permitió concluir la Feria con saldo blanco, que es el principal objetivo”, señaló Martín Bravo Galicia.

El Gobierno Municipal reafirma su compromiso de mantenerse cercano a la población, escuchando y atendiendo sus necesidades, con operativos que salvaguarden a niñas, niños, jóvenes y adultos mayores en eventos de gran magnitud, consolidando a Soledad de Graciano Sánchez como un municipio seguro y preparado para recibir a miles de visitantes.