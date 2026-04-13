El PVEM inicia trabajos electorales con unidad y perfila competir por gubernaturas en al menos 12 estados.

Anuncia oficina nacional alterna en San Luis Potosí

Con una amplia convocatoria y la presencia de la dirigencia nacional, liderazgos estatales, legisladores federales y locales, así como coordinadores de distintas regiones del país, el Partido Verde Ecologista de México llevó a cabo en San Luis Potosí el arranque formal de los trabajos electorales rumbo al proceso de 2027 en la Segunda Circunscripción.

El evento fue encabezado por la Senadora Karen Castrejón Trujillo, dirigente nacional del PVEM, acompañada por la Senadora Ruth González Silva; el Coordinador Nacional del partido, Arturo Escobar y Vega; y el dirigente estatal en San Luis Potosí, Juan Ignacio Segura Morquecho, así como dirigentes estatales de Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas y Sonora.

Asimismo, se contó con la presencia de senadores, diputados federales, diputadas y diputados locales, así como liderazgos políticos que refrendan la fortaleza, unidad y cohesión del proyecto Verde en todo el país.

Durante este importante encuentro, se dejó en claro que el Partido Verde avanza con unidad, organización y compromiso, consolidándose como una fuerza política en crecimiento y con rumbo definido.

San Luis Potosí fue reconocido como un referente nacional, al ser hoy la primera fuerza política en el estado y un ejemplo de resultados, crecimiento y cercanía con la gente, lo que posiciona a la entidad como pieza clave en la estrategia electoral de la Segunda Circunscripción.

El dirigente estatal, Juan Ignacio Segura Morquecho, destacó que “el Verde en San Luis Potosí ha demostrado que cuando se trabaja con compromiso y cercanía, se logran resultados reales. Hoy somos ejemplo nacional y vamos a seguir avanzando con fuerza rumbo al 2027”.

Por su parte, la dirigente nacional, Karen Castrejón Trujillo, enfatizó que el Partido Verde se encuentra en una etapa de consolidación y expansión, y subrayó que “vamos a consolidar no solo la gubernatura en San Luis Potosí, sino a seguir creciendo en todo el país, con organización, unidad y resultados que nos respalden frente a la ciudadanía”.

En su intervención, el Coordinador Nacional, Arturo Escobar y Vega, destacó el momento político que vive el partido y anunció que, como muestra del crecimiento y relevancia estratégica de San Luis Potosí, se proyecta la apertura de una oficina nacional alterna del Partido Verde en la entidad, lo que fortalecerá la operación política y la coordinación regional de cara al proceso electoral.

Asimismo, delineó la ruta electoral del instituto político al señalar que, bajo una lógica de competitividad y resultados, el Partido Verde buscará encabezar candidaturas en aquellos estados donde sus perfiles lideren las preferencias ciudadanas. En ese sentido, adelantó que el PVEM contempla registrar perfiles propios en al menos 12 de las 17 entidades donde habrá renovación de gubernaturas, los cuales serán sometidos a procesos de medición, encuestas y evaluaciones internas, en coordinación con partidos aliados.

Este planteamiento refleja una estrategia clara: competir con fortaleza, privilegiando a los perfiles mejor posicionados y consolidando al Partido Verde como una de las principales fuerzas políticas del país.

El arranque de estos trabajos marca el inicio de una etapa de fortalecimiento territorial, organización interna y consolidación de liderazgos, con miras a un proceso electoral en el que el Partido Verde se declara listo para competir con solidez, visión de futuro y con el respaldo de resultados tangibles.