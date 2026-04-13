RICARDO GALLARDO ARRANCA REHABILITACIÓN INTEGRAL DE AVENIDA CIRCUITO ORIENTE

* Gracias al gran respaldo ciudadano que mantiene en la capital y Soledad de Graciano Sánchez, el Gobernador del Estado continúa detonando la movilidad vial en la zona metropolitana de San Luis Potosí.

Ricardo Gallardo Cardona, Gobernador de San Luis Potosí, arrancó la rehabilitación integral de la avenida Circuito Oriente, cuya primera etapa comprende de Circuito Sur a la Carretera 57, donde se realizarán trabajos de pavimentación con concreto hidráulico. Con estas obras se solucionarán de manera definitiva los graves daños de baches, hundimientos y fracturas que presenta esta arteria.

En el cambio que se vive y se siente, acompañado por el gran respaldo de capitalinos y soledenses, así como de estudiantes del Tecnológico Regional, el Gobernador Ricardo Gallardo aseguró que esta obra forma parte de una estrategia integral para garantizar vialidades más seguras, funcionales y dignas para todas y todos, destacando que ahora se entrega una infraestructura de mayor calidad, apostando por la durabilidad, evitando deterioros prematuros y reduciendo costos de mantenimiento a largo plazo.

El Gobernador del Estado aseguró que también construirá una unidad deportiva en la zona para impulsar el esparcimiento familiar y la activación física, lo que permite mantener la paz social y reforzar el tejido social en las colonias de la capital y de Soledad de Graciano Sánchez, a la vez que se moderniza del alumbrado público y se colocan señalamientos viales, además de la adecuación de redes de agua potable y drenaje, lo que permitirá mejorar sustancialmente la infraestructura urbana y la calidad de vida de quienes habitan y transitan por la zona.

Finalmente, Ricardo Gallardo reafirmó su compromiso de seguir impulsando obras de infraestructura en las cuatro regiones del Estado, fortalecer la seguridad pública en las colonias y comunidades y priorizar los beneficios que generan un impacto directo en la vida de las familias con mayor desarrollo y más oportunidades para todas y todos.