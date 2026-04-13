LAS Y LOS MÁS FUERTES DE MÉXICO DEMOSTRARON RESISTENCIA EN SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ

– Participaron atletas de diversos estados como Aguascalientes, Nuevo León, Jalisco, Querétaro, Guanajuato, Zacatecas, Ciudad de México y San Luis Potosí, en el marco de las actividades deportivas de la FENAE 2026.

En una demostración de fuerza bruta, resistencia y espíritu deportivo, el municipio de Soledad de Graciano Sánchez se convirtió en el centro de la potencia nacional con la realización del campeonato “Strongmania: La Gran Batalla”, evento, celebrado en el Parque Lineal Providencia, marcando un cierre espectacular para las actividades deportivas de la Feria Nacional de la Enchilada (FENAE) 2026.

Al respecto, Hugo Esquivel Montoya, titular de la coordinación de Deporte Municipal, detalló que con el respaldo total del Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz, la Liga Mexicana de Fuerza Extrema convocó a las y los atletas más fuertes de diversos estados como Aguascalientes, Nuevo León, Jalisco, Querétaro, Guanajuato, Zacatecas, Ciudad de México y por supuesto San Luis Potosí, quienes se midieron en pruebas que desafiaron los límites ante la mirada de cientos de familias que disfrutaron de un evento completamente gratuito.

Durante la jornada, las y los asistentes presenciaron pruebas sorprendentes y únicas como el volteo de autos en el menor tiempo posible, el bench press monstruo y el tradicional volteo de llanta de gran tonelaje. Estas exhibiciones de capacidad física además de destacar por el nivel competitivo, fomentaron la convivencia sana y el impulso a disciplinas de alto rendimiento dentro de la ciudadanía soledense.

Tras una intensa competencia, la delegación potosina y las y los visitantes compartieron la gloria del podio, resultado como ganadoras y ganadores: en la rama femenil, Isabela Cisneros de Aguascalientes que se coronó en la categoría de hasta 70kg, mientras que la potosina Erika Hernández obtuvo la victoria en la categoría de más de 70kg. En la rama varonil, los máximos honores fueron para Aníbal Nava de Aguascalientes en la categoría Master de más de 42 años y Carlos Quiroz de San Luis Potosí en la categoría Open de hasta 80kg,

La lista de campeones se completó con el triunfo de Jesús Nava de Aguascalientes en la división de hasta 95kg, Miguel Alvarado de Querétaro en la categoría de hasta 105kg y Arturo González del estado de Jalisco, quien se alzó con el primer lugar en la categoría de peso pesado de más de 105kg.

Finalmente, a nombre del Alcalde Juan Manuel Navarro, Hugo Esquivel y el comité organizador felicitaron a todas y todos los atletas por el esfuerzo y el desempeño mostrado en esta edición de La Gran Batalla, consolidando a Soledad de Graciano Sánchez como un referente del deporte extremo en México.