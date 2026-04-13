ALCALDE JUAN MANUEL NAVARRO DESTACA ÉXITO TOTAL DE LA FENAE CON MÁS DE 600 MIL VISITANTES

– Teatro del Pueblo, gastronomía, deporte y entretenimiento gratuito, consolidan la mejor edición en la historia de Soeldad de Graciano Sánchez.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, resaltó que la Feria Nacional de la Enchilada (FENAE) 2026 cerró con un éxito total al registrar la visita de más de 600 mil personas durante nueve días, quienes abarrotaron cada espacio del recinto ferial, en cumplimiento de la instrucción de impulsar eventos cercanos, incluyentes y de alto nivel para todas las familias, con el respaldo del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

Detalló que el Teatro del Pueblo vivió llenos totales con artistas de renombre internacional como Gloria Trevi, El Tri, Horóscopos de Durango, Bronco, Luis R. Conríquez, La Arrolladora Banda El Limón, Los Acosta, Los Herederos de Nuevo León, Viejones de Linares y Tropical Panamá, lo que consolidó una cartelera diversa y gratuita que permitió la convivencia de jóvenes, adultos mayores y sectores vulnerables en un ambiente seguro y festivo.

El Alcalde resaltó que la muestra gastronómica fue uno de los principales atractivos, al recibir visitantes de Querétaro, Nuevo León, Aguascalientes, Hidalgo, Tamaulipas, Veracruz y de Estados Unidos, quienes acudieron a degustar las tradicionales enchiladas potosinas, originarias de Soledad, además de una amplia variedad de antojitos mexicanos disponibles durante toda la jornada.

A ello se sumaron los juegos mecánicos gratuitos que fueron un éxito entre chicos y grandes, así como el impulso al comercio local mediante el pabellón artesanal y comercial, que acercó oportunidades a emprendedores y fortaleció la economía familiar.

Asimismo, destacó que esta edición integró actividades deportivas de gran relevancia, como una carrera atlética con una de las premiaciones en efectivo más importantes de la región centro del país y una Copa de Futbol que mostró el alto nivel competitivo, ampliando la oferta de entretenimiento y fomentando la sana convivencia social.

“Hoy confirmamos que la FENAE es orgullo de Soledad y de todo San Luis Potosí; agradecemos a cada visitante por ser parte de esta gran fiesta y los invitamos a prepararse para una edición 2027 que superará todas las expectativas”, expresó Navarro Muñiz.

Con resultados contundentes y una organización enfocada en estar cerca de la población, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de escuchar y atender a la ciudadanía mediante acciones que fortalecen la identidad, la tradición y el desarrollo de las familias soledenses.