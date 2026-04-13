AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD INVITA A PRESTADORES DE SERVICIOS A CAPACITACIÓN GRATUITA SOBRE PRODUCTOS TURÍSTICOS

– Se llevará a cabo de manera virtual, este miércoles 15 de abril, mediante la plataforma Zoom, con el fin de fortalecer la capacidad turística del municipio.

Con el objetivo de revolcuicinar la oferta turística local y posicionar la comercialización de productos, la Dirección de Turismo de Soledad de Graciano Sánchez, a través de la Dirección General de Innovación del Producto Turístico y en colaboración con Incubatour, lanza una invitación abierta a prestadores de servicios para participar en una conferencia virtual de alto impacto: “Desarrollo de Productos Turísticos”.

Esta enseñanza, que se llevará a cabo de forma virtual, es parte de más estrategias de apoyo al mercado local, al emprendedurismo y al desarrollo económico regional, con enfoque al fortalecimiento de la industria turística, políticas que impulsa el Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz, para estar cerca de todos los sectores e impulsar su crecimiento.

La sesión será impartida por Eduardo Yarto, Presidente de Incubatour, reconocido especialista en innovación turística, y se llevará a cabo el próximo miércoles 15 de abril, de 11:00 a.m. a 12:30 p.m.

El titular de la dependencia municipal, Felipe Cárdenas Quibrera, destacó que esta conferencia es una herramienta estratégica para quienes buscan evolucionar en un mercado turístico cada vez más exigente. “Se trata de aprender a crear experiencias auténticas, diferenciadas y comercializables, alineadas a las nuevas demandas del viajero moderno, sin perder de vista la sostenibilidad”, subrayó.

La convocatoria está dirigida especialmente a actores clave del sector en Soledad: desde viñedos, hoteles y moteles, hasta restaurantes y servicios de transporte, quienes juegan un papel fundamental en la construcción de un destino competitivo y atractivo.

Detalló que las y los interesados pueden asegurar su lugar a través del siguiente enlace:

https://us06web.zoom.us/meeting/register/WDHYW3EfTrqjETXF9P6w_w, por lo que invitó a mejorar su capacidad de atención a usuarios de sus servicios.

Así, con acciones directas y bien encaminadas, Soledad de Graciano Sánchez se fortalece para recibir a visitantes de todas las latitudes, con una estancia sorprendente, integral y de calidad para todas y todos, durante todas las épocas del año.