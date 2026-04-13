Arranca obra de drenaje en San Juan de Guadalupe para corregir falla sanitaria

El organismo inició los trabajos sobre la calle Pedro Vallejo y el cruce con Juan Zarco.

La rehabilitación forma parte de los compromisos del organismo para el mejoramiento de la infraestructura sanitaria.

SLP.– Interapas inició trabajos de rehabilitación sanitaria en la calle Pedro Vallejo, en el barrio de San Juan de Guadalupe, como parte de la atención a un problema que había sido reportado por vecinos de la zona y atendiendo el compromiso para la renovación de infraestructura sanitaria en toda la Zona Metropolitana.

La obra se lleva a cabo tras la formación de un socavón, originado por el desgaste de la tubería que ya había cumplido su vida útil, lo que generaba problemas sanitarios y afectaciones en la vialidad.

Los trabajos contemplan la renovación de 48 metros lineales de tubería PEAD de 12 pulgadas, en el tramo comprendido entre Juan Zarco y Sacristía, con una inversión aproximada de 456 mil 890 pesos.

Debido al desarrollo de la obra, se mantiene cierre parcial de la vialidad, por lo que se recomienda a quienes transitan por la zona tomar precauciones. Esta intervención beneficiará directamente a alrededor de 250 vecinos, además de quienes utilizan esta vía y usuarios de un mercado sobre ruedas que se instala en la zona.

Con estas acciones, Interapas continúa atendiendo los barrios tradicionales de la ciudad, mediante obras que mejoran el funcionamiento del drenaje y se realizan con recursos propios, gracias al pago puntual de los usuarios.