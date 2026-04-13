DIF Municipal invita a registrarse en terapias grupales para fortalecer la salud emocional

“Sabemos que atender nuestras emociones es fundamental para construir una mejor calidad de vida”, destacó la Presidenta del DIF Capitalino, Estela Arriaga Márquez

Inician a mediados de mayo, llama para cita previa a los números: 444 664 8630, 444 424 5781 y 444 855 4838, de lunes a viernes de 8:00 a 19:00 horas

SLP.- El Sistema Municipal DIF, encabezado por la Presidenta Estela Arriaga Márquez, mantiene abierto el periodo de inscripción para integrarse a los grupos de terapia que ofrece el Centro Municipal de Salud Mental, dirigidos a personas que buscan acompañamiento profesional para mejorar su bienestar emocional.

En esta nueva etapa, que dará inicio a mediados de mayo, se brindarán dos opciones terapéuticas: Manejo de Duelo y Manejo de Ansiedad y Depresión, espacios diseñados para ofrecer contención, herramientas prácticas y acompañamiento psicológico en un entorno seguro y empático.

“En el DIF Municipal trabajamos todos los días para cuidar la salud emocional de las familias potosinas, porque sabemos que atender nuestras emociones es fundamental para construir una mejor calidad de vida”, destacó la Presidenta Estela Arriaga Márquez.

Las sesiones se desarrollarán en los siguientes días y horarios:

Manejo de Ansiedad y Depresión: inicia el martes 12 de mayo, de 9:30 a 11:30 horas y el miércoles 13 de mayo, de 18:00 a 20:00 horas.

Manejo de Duelo: inicia el jueves 14 de mayo, de 9:30 a 11:30 horas y el viernes 15 de mayo, de 18:00 a 20:00 horas.

Las personas interesadas pueden realizar su registro llamando para cita previa, de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 19:00 horas, a los teléfonos 444 664 8630, 444 424 5781 y 444 855 4838, ya que se debe evaluar la viabilidad de que este tipo de terapia es adecuada para las emociones que requieren reconocer y aprender a manejar.

El DIF Municipal de San Luis Capital, reitera la invitación a la ciudadanía para aprovechar estos servicios que buscan acompañar, orientar y brindar herramientas que contribuyan al bienestar integral de la población.