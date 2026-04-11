TWINSTORE: CAMPEONAS DE LA COPA SOLEDAD FEMENIL 2026

– Se impusieron con marcador de 2 goles por 0 a su similar de Mustangs FC, en una final cerrada entre ambas escuadras

– La campeona de goleo quedó en manos de Brissa Cuevas, del equipo Mustangs FC con ocho dianas

La Copa Soledad Femenil 2026 de Futbol tiene nuevas monarcas, se trata del equipo de Twinstore, que recibió el premio de 100 mil pesos en efectivo, y que se impuso en la Gran Final a su similar de Mustang´s FC con marcador de 2 goles por 0, en final disputada en al cancha 1 de la Unidad Deportiva “21 de Marzo” de la colonia San Antonio en Soledad de Graciano Sánchez, evento deportivo que se realiza en el marco de las actividades de la Feria Nacional de la Enchilada.

Como era de esperarse, el encuentro fue cerrado, pero con buen juego, donde ambas escudaras salieron a buscar el marcador, pero las defensivas impedían hacerse daño manteniendo un entretenido 0-0 gran parte del primer tiempo.

No fue hasta el minuto 22 que se abrió el marcador, donde Karen Vázquez, con un certero remate de cabeza en el corazón del área dejó sin posibilidades a la defensa y a la guardameta para poner el 1-0 que comenzaba a marcar el destino del cotejo.

Ya con el gol en contra, Mustang’s FC vivió momentos de desconcentración, los cuales fueron aprovechados por el rival, y en el minuto 34 se vio reflejado en el marcador, en un disparo que techó a la guardameta para el 2-0, por conducto de Ramona Paredes.

Así se fueron al descanso, y tras el complemento la escuadra ahora subcampeona intentó hacerse presente en el marcador, esto se reflejó en el terreno de juego con orden, pero no fue suficiente para reflejarlo en el marcador y así al final caer con la cara en alto y dejar el titulo en manos de Twinstore.

La ceremonia de premiación estuvo encabezada por Hugo Esquivel Montoya, coordinador de Deportes de Soledad de Graciano Sánchez; acompañado por Alejandro Viera Carrizales, Presidente de la Asociación de Futbol Colegiado del Estado de San Luis Potosí; Luis Javier Mireles Arias, director de la Liga Tangamanga; Antonio Godínez, delegado del equipo Real Cheix, campeón varonil de la Copa Soledad 2026 y Fernando Bañuelos, encargado de la Unidad Deportiva “21 de Marzo”.

Al final se realizó la premiación a las campeonas que se llevan un premio de 100 mil pesos, mientras que las subcampeonas de este torneo recibirán 50 mil pesos, a la mejor goleadora de la fase grupos que quedó en manos de Brissa Cuevas de Mustang´s FC con 8 tantos que se hizo acreedora de un premio de 10 mil pesos, así como al equipo menos goleado fue la escuadra de Twinstore al no recibir anotación en la fase regular.