JUAN MANUEL NAVARRO DESTACA ÉXITO ROTUNDO DE LA FENAE 2026; SE CONSOLIDA COMO EL MEJOR EVENTO FAMILIAR DE SAN LUIS 

– Miles de visitantes, espectáculos llenos y atracciones gratuitas posicionan a la Feria como un referente estatal y regional.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, afirmó que la Feria Nacional de la Enchilada (FENAE) 2026 ha superado todas las expectativas al registrar una asistencia diaria de miles de personas y consolidarse como el evento familiar más importante de San Luis Potosí, resultado del trabajo cercano a la gente y un fuerte impulso al desarrollo económico y turístico del municipio.

El edil destacó que, siguiendo la encomienda de brindar espacios de sana convivencia y acceso gratuito al entretenimiento, el Teatro del Pueblo desde el primer día ha logrado llenos totales en cada presentación, mientras que la Muestra Gastronómica atrae a visitantes de estados vecinos y a familias soledenses que disfrutaron de la riqueza culinaria del municipio. “Esta Feria ha dejado huella, miles de personas han visitado la FENAE 2026 y han encontrado un espacio con actividades para toda la familia, desde espectáculos de primer nivel hasta nuestra gastronomía y tradiciones que nos llenan de orgullo”, expresó.

Subrayó que uno de los principales atractivos han sido los juegos mecánicos gratuitos, los cuales permiten que niñas, niños, jóvenes y personas adultas vivan momentos de alegría sin afectar su economía, fortaleciendo así la cercanía del Gobierno municipal con los sectores más vulnerables y reafirmando el compromiso de generar bienestar social.

Finalmente, el Alcalde puntualizó que este éxito refleja una Administración sensible y comprometida, que impulsa eventos de calidad para fortalecer la identidad, la convivencia y la economía local, manteniéndose siempre cerca de la población y trabajando con firmeza para seguir posicionando a Soledad de Graciano Sánchez como un referente en cultura, tradición y desarrollo.