AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD BRINDA ACCIONES DE LIMPIEZA INTEGRAL EN TODO EL MUNICIPIO

– Aunque la FENAE demanda una atención especial, la operatividad en las colonias se mantiene al 100 %, garantizando que las familias soledenses cuenten con espacios seguros y limpios.

Desplegando operativos permanentes, cumpliendo y garantizando que las familias cuenten con entornos seguros, limpios y dignos, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través de la Dirección de Servicios Municipales, mantiene las labores de mantenimiento, limpieza e imagen urbana en diversos sectores del municipio, lo cual también corresponde a la encomienda del Alcalde Juan Manuel, Navarro Muñiz, de trabajar de manera coordinada para no descuidar ninguna zona del territorio.

El titular de la dependencia, Antonio Zamarripa Quintero, enfatizó que, a pesar de la actual celebración de la Feria Nacional de la Enchilada (FENAE), la atención en las calles y avenidas de las diferentes colonias del municipio no se ha detenido. «Estamos cumpliendo de manera estratégica con cuadrillas de limpieza de nuestras diferentes áreas; la instrucción que nos ha dando el Alcalde es clara, y es que aunque la FENAE demanda una atención especial, la operatividad en las colonias se mantiene al 100 por ciento para no desatender a la población».

Agregó que en una suma de esfuerzos, las áreas de Aseo Público, Imagen Urbana, y Parques y Jardines han ejecutado acciones integrales que incluyen el barrido manual, el «papeleo» constante, la recolección de basura y el deshierbe de zonas comunes, asimismo realizaron labores de poda estética y preventiva, limpieza profunda de jardineras, recolección de tierra y residuos, mejorando la estética del municipio y favoreciendo directamente la seguridad e integridad de las familias al recuperar la visibilidad y el buen estado de los espacios públicos.

El funcionario detalló que se intervino en puntos clave como las calles Ocampo, Negrete, Galeana y Narciso Mendoza en la Cabecera Municipal, además del Puente de Rivera y el monumento a Zapata en bulevar Valle de los Fantasmas. De igual forma, se trabajó intensamente en los accesos de los fraccionamientos Puerta Real y Rancho Pavón, específicamente en Paseo de la Cañada y la Plaza de la Nieve.

“Otros puntos atendidos incluyen la Plaza Graciano Sánchez, el Área Recreativa Luis Donaldo Colosio y la Unidad Recreativa en la colonia San José, cumpliendo así con el objetivo de mantener en óptimas condiciones las avenidas y pulmones urbanos del municipio, y así seguiremos trabajando de manera constante demostrando que somos un gobierno cercano, que escucha y atiende de manera oportuna las necesidades de la población”.