GOBIERNO SOLEDENSE ATIENDE Y REPARA SOCAVÓN EN ENTRADA A COLONIA LA VIRGEN

– El desperfecto fue ocasionado por la falta de mantenimiento a la red de drenaje sanitario, además de la gran afluencia vehicular de la zona.

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez asegura el bienestar social con compromiso, cercanía y atención inmediata a reportes que afectan la cotidianidad de las familias, por ello, intervino en un socavón generado por la falta de mantenimiento de la red de drenaje sanitario, que representaba un riesgo para automovilistas y transeúntes, en la entrada a la colonia La Virgen.

Personal de Infraestructura Municipal acudió rápidamente a la avenida San Miguel y el cruce con Circuito Potosí, tras conocer la situación, identificando la ruptura de una tapa de concreto de un registro de la línea de drenaje, la cual había ocasionado una cavidad profunda. De inmediato comenzaron los trabajos para restablecer el pavimento y garantizar una vialidad segura y funcional.

Los trabajos consistieron en la limpieza de la hoquedad y su compactación, además de la restitución del pavimento con concreto a través de la colocación de una cimbra para mayor resistencia. Desde el pasado lunes, la circulación vehicular quedó abierta volviendo este tramo de la avenida en un camino seguro para quienes transitan diariamente.

Estás labores responden a la indicación del Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz, de resolver cada necesidad y problemática que afecta el bienestar social de las y los soledenses, aún y cuando es responsabilidad del organismo INTERAPAS dar solución, con el fin de reafirmar un gobierno cercano y que responde con responsabilidad y capacidad para eliminar riesgos y favorecer el desarrollo integral de las familias.

Con esto, el Ayuntamiento soledense avanza con acciones reales y de impacto directo para la población, generando condiciones para vivir mejor.