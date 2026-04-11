Gobierno Capitalino refuerza alianza con el sector gastronómico.

La Dirección Municipal de Desarrollo Económico y la CANIRAC sostuvieron una productiva reunión de trabajo para fortalecer el crecimiento de este importante sector empresarial.

Durante este encuentro, encabezado por la Directora de Desarrollo Económico Municipal la Ing. Korina Toro y representantes de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, se definieron los detalles de la participación municipal en el segundo ciclo de «TODO SAN LUIS: Incubadora Gastronómica». Un programa estratégico que reúne mentoría especializada y acompañamiento integral diseñado para impulsar ideas y negocios dentro de la industria de los alimentos, en el que el Gobierno de la Capital abordará diversos temas de interés para los asistentes de carácter técnico, regulatorio y de innovación.

Asimismo, la reunión permitió acercar a la comunidad empresarial con programas clave como el de «Comercio Cerca de Ti», perteneciente a la Dirección de Comercio Municipal, reforzando la visión del Alcalde Enrique Galindo de impulsar el desarrollo económico de la ciudad mediante alianzas estratégicas.

Con esta aproximación el Ayuntamiento de SLP continúa impulsando acciones que aseguren un crecimiento sostenible, posicionando a la capital como un referente de innovación y apoyo directo al emprendimiento local, mientras se promueve un entorno de negocios ordenado que contribuye a la generación de empleos para la ciudadanía potosina.