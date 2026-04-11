Aprueba Comisión edilicia de Cultura, Recreación, Deporte y Juventudes becas deportivas para este año

El regidor presidente de esta Comisión, Francisco Javier Pedraza considera fundamental reconocer y dar seguimiento a deportistas locales

En la edición 2025, participaron 270 personas y se becaron a más de cien de 30 disciplinas distintas

Por unanimidad, en la sesión de la Comisión de Cultura, Recreación, Deporte y Juventudes del Ayuntamiento Capitalino se aprobó la convocatoria para el programa de becas deportivas «Voy por ti San Luis» en su edición de este año.

El regidor que preside dicha Comisión, Francisco Javier Pedraza Blanco reafirmó la importancia de beneficiar a deportistas en distintas disciplinas, a la par de dar continuidad a quienes han cumplido y dado resultados, por lo que confió en que esta votación a favor será ratificada por el Cabildo en pleno.

Al detallar la convocatoria 2026, el director de Deporte Municipal, Luis Fernando Alonso Molina agradeció a quienes integran la Comisión de Cultura, Recreación, Deporte y Juventudes el apoyo para seguir con estos estímulos, que el año pasado de 270 deportistas que se inscribieron, se otorgaron más de un centenar de becas para 30 disciplinas distintas, “lo que incluso le valió un reconocimiento al Gobierno que encabeza el Alcalde, Enrique Galindo Ceballos, por incentivar a deportistas locales”.

Puntualizó que además de otorgar estímulos económicos a personas por su alto rendimiento o por ser talento deportivo, también tienen acceso a terapias físicas, de nutrición y psicológicas. Garantizó que se ha respetado la paridad de género y también se beneficiaron a deportistas con alguna discapacidad.

Integrantes de la citada Comisión edilicia, solicitaron cambios de forma, para garantizar total transparencia y que las becas lleguen a quienes realmente lo necesitan; también pidieron que la recepción de documentos sean en las delegaciones de Bocas y La Pila; y además de reconocer al Comité evaluador y seleccionador del año pasado, cuyo regidor presidente de la Comisión de Cultura, Francisco Javier Pedraza volverá a estar, pero también votaron para que el regidor, Eikoo Koasicha Hipólito sea parte del Comité junto con representantes del deporte en la Capital.