Mujer detenida por Fiscalía General del Estado causó baja de la Policía Municipal desde el año 2022

Ante la detención informada por la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Capital precisa que la persona señalada dejó de pertenecer a la Policía Municipal en marzo de 2022, luego de causar baja por faltas injustificadas, por lo que no existe relación alguna con la institución desde hace más de cuatro años.

Al respecto, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana enfatiza que los hechos referidos se registraron en octubre de 2021, a solo cinco días del inicio del período de gobierno en la Capital 2021-2024, momento en el cual, la persona vinculada dejó de presentarse a laborar.

Hoy, la Policía de la Capital opera bajo estrictos mecanismos de control, disciplina y supervisión, fortalecidos desde la transformación institucional como Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Esta transformación, ha permitido que la corporación se posicione entre las mejores del país, con estándares claros de integridad y profesionalismo.

Ante los hechos divulgados por la autoridad ministerial este día, la SSPC Capitalina reafirma su colaboración con las autoridades y su compromiso firme para contar con personal confiable, cercano y al servicio de la ciudadanía.