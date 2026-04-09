OBRA EN PRIVADA NEGRETE EN SOLEDAD DE G. S. TOMA FORMA Y TRANSFORMA EL ENTORNO DE LAS FAMILIAS

– Con maquinaria en operación y trabajos permanentes, el proyecto avanza en su etapa de infraestructura básica, atendiendo rezagos históricos en una zona cercana a la Cabecera municipal.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, informó que la obra de pavimentación en Privada Negrete, en la Cabecera municipal, avanza de manera positiva con un progreso del 30 por ciento, lo cual ya comienza a reflejarse en la transformación urbana para las familias que habitan la zona, con el compromiso de ofrecerles calles seguras, dignas y armoniosas para vivir, dejando en el olvido el rezago y la injusticia.

Con trabajos consistentes en la apertura de caja mediante trabajos de excavación, así como la introducción de líneas y tomas de agua potable, y la red y descargas de drenaje sanitario, esta pavimentación otorgará calles dignas, seguras y funcionales para habitantes de la zona, después de años de espera.

El Alcalde, Juan Manuel Navarro arrancó los trabajos y adelantó que también se intervendrá un canal de aguas residuales que se encuentra aledaño, con una obra de encapsulamiento para evitar daños a la salud de las familias, principalmente, de sectores vulnerables. Además, prometió que este proyecto de nueva infraestructura será iluminado con sistema led, para armonizar y brindar mayor seguridad.

Destacó que estas acciones responden a una necesidad histórica de las y los vecinos: “Hoy podemos ver cómo esta obra avanza y se va haciendo realidad; no es solo pavimentar una calle, es llevar servicios básicos y cambiar las condiciones de vida de las familias, especialmente de niñas y niños que por años vivieron entre lodo, inundaciones y falta de infraestructura, en Soledad seguimos cumpliendo con hechos y manteniendo cercanía con nuestra gente”.

Con respuestas inmediatas y soluciones a problemáticas sociales, el Gobierno municipal de Soledad transforma la vida de las personas, genera oportunidades de desarrollo social y convierte al municipio en un territorio idóneo para habitar e instalarse.