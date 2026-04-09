AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD OFRECERÁ 200 VACANTES LABORALES A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

– Se realizará la tercera Jornada de Inclusión Laboral, en conjunto con Juntos A. C., el próximo 14 de abril de 9:00 a 14:00 horas, en el Teatro “Doroteo Arango”, con participación de más de 12 empresas.

Con el objetivo de fortalecer la inclusión y acercar oportunidades laborales a todos los sectores de la población, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez anunció la realización de la tercera Jornada de Inclusión Laboral, que se llevará a cabo el próximo 17 de abril, en el Teatro y Centro Cultural de Soledad, en un horario de 9:00 de la mañana a 2 de la tarde, con la oferta inicial de más de 200 vacantes dirigidas a personas con discapacidad, jóvenes, mujeres y adultos mayores, para facilitar el acceso a empleos dignos y bien remunerados, en contacto directo con empresas locales y de la zona industrial.

En el marco del Plan Municipal de Desarrollo, el Gobierno municipal impulsa acciones que promueven el crecimiento económico con sentido social, priorizando la cercanía con las familias y sectores vulnerables, y garantizando que nadie se quede fuera del bienestar; esta jornada es resultado de la coordinación entre el Ayuntamiento, el DIF Municipal y la asociación civil Juntos A.C., consolidando un esfuerzo transversal que escucha y atiende a quienes más lo necesitan, como lo ha instruido el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

El director de Desarrollo Económico Municipal, Héctor Javier Andrade Ovalle destacó que esta jornada tiene como propósito principal vincular a las empresas con talento potosino, al tiempo de abrir puertas a personas que históricamente han enfrentado barreras para acceder a un empleo; subrayó que se busca brindar oportunidades reales para mejorar la calidad de vida de las familias, mediante la inserción laboral en áreas como servicios, comercio, mantenimiento, seguridad, jardinería y puestos administrativos, entre otros.

Por su parte, representantes de Juntos A.C. resaltaron la apertura del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, para llevar a cabo estas jornadas que han permitido la colocación de personas en empleos formales con prestaciones de ley, y reiteraron el llamado a la ciudadanía a participar; asimismo, invitaron a las empresas a sumarse a esta iniciativa de inclusión laboral, destacando que el evento también contempla programas de capacitación, emprendimiento y apoyos sociales, reafirmando el compromiso de un gobierno cercano que impulsa el bienestar y la dignidad de todas y todos.

Se informó que un paso firme de estas colaboraciones a favor de la inclusión e igualdad social, es la colocación de más de 25 personas con discapacidad en diversos puestos de trabajo, lo que refleja la necesidad de seguir promoviendo estas acciones y sumar esfuerzos por los sectores que más lo necesitan; esto, atiende la política de cercanía social que el Ayuntamiento ha priorizado en cada propuesta y proyecto.