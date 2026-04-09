ARTESANOS RECONOCEN EXCELENTE ORGANIZACIÓN, BUENAS VENTAS Y RESPALDO INSTITUCIONAL EN LA FENAE 2026

– Creadores de diversos productos resaltan que el impulso del Ayuntamiento les permite posicionar sus marcas y llegar a nuevos mercados nacionales, a través del buen trato y el

“Ha sido un evento muy bien organizado, con buenas ventas y un apoyo que se agradece porque no se nos cobró el espacio”, coincidieron artesanas y artesanos del Pabellón Artesanal de la Feria Nacional de la Enchilada (FENAE) 2026, al destacar el impulso directo que el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez brinda a su economía, gracias al impulso y encomienda del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, de estar cerca de quienes trabajan y emprenden para sacar adelante a sus familias.

Ofelia Montoya Jasso, dedicada a la elaboración de chocolate artesanal, subrayó que la Feria les ha abierto puertas a expositores de distintas comunidades: “Ha sido un evento muy bien programado, estoy muy agradecida con Soledad porque nos da la oportunidad de participar; hay variedad para la gente y eso hace que regresen, todo ha salido bastante bien, con mucha vigilancia y excelente organización, bendito Dios salimos adelante”.

Por su parte, Gerardo Martínez de Loera, quien elabora libretas personalizadas con corte láser, destacó el impacto comercial y la libertad que se les otorga: “Nos ha ido muy bien, el domingo fue excelente y en general ha sido positivo; la organización es muy buena y se agradece que nos den el espacio para acomodarlo como queramos, si alguien no compra, se lleva mi tarjeta y puede convertirse en un pedido futuro, eso también suma para nuestro crecimiento”.

Marisol Escobar García, productora de café de olla tradicional de la Huasteca Potosina, resaltó el alcance que han logrado gracias a visitantes de distintos estados: “La organización es muy cómoda porque nos ofrecieron el lugar sin costo, la gente viene, nos conoce y prueba nuestros productos; hemos tenido clientes de Monterrey y Guadalajara, lo que hace que nuestro café se vuelva más popular; estamos muy agradecidos con Soledad por esta oportunidad”.

Finalmente, Hugo Ramón Martínez, artesano talabartero con más de 25 años de experiencia, reconoció las facilidades brindadas desde los inicios de la FENAE: “Aquí en Soledad nos han dado todo el apoyo para instalarnos y fortalecer nuestros emprendimientos; al no cobrarnos nada, nos ayudan bastante, los artesanos cada vez somos menos, pero con este respaldo seguimos adelante, muchas gracias al Alcalde por pensar en todos”.

Con este pabellón, el Gobierno Municipal reafirma su cercanía con los sectores productivos y atendiendo sus necesidades para fortalecer el desarrollo económico local, promover la identidad artesanal y generar más oportunidades para las familias soledenses y visitantes.