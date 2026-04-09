Fortalece IMSS San Luis Potosí atención con contratación de 170 médicas y médicos especialistas

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San Luis Potosí logró la contratación laboral de 170 profesionales de la salud para fortalecer la atención médica en 26 especialidades.

La titular del IMSS en San Luis Potosí, doctora Angélica Cristina Rodríguez Nester, informó que como resultado del proceso nacional de contratación de personal médico especialista llevado a cabo en la Ciudad de México, del 2 al 13 de marzo, se logró la incorporación de 170 médicas y médicos, quienes se han integrado a las unidades de Primer y Segundo Nivel de Atención del Instituto en la entidad potosina.

Destacó que dicha contratación permitirá fortalecer la capacidad de atención y mejorar la oportunidad en los servicios médicos que se brindan a la derechohabiencia.

Señaló que los especialistas contratados corresponden a diversas áreas prioritarias como Medicina del Trabajo y Ambiental, Urología, Anatomía Patológica, Angiología y Cirugía Vascular, Cardiología, Endocrinología, Medicina del enfermo en estado crítico.

Asimismo, se incorporan a Epidemiología, Genética Médica, Ginecología Oncológica, Hematología Pediátrica, Radio-oncología Directa, Medicina Familiar, Medicina de Urgencias, Anestesiología, Cirugía General, Medicina Interna, Pediatría, Ginecología y Obstetricia, Traumatología y Ortopedia, Imagenología, Geriatría, Oftalmología, Cirugía Plástica y Reconstructiva y Hematología.

La delegada Rodríguez Nester subrayó que el Instituto ofrece a las y los médicos especialistas estabilidad laboral además de prestaciones y beneficios que fortalecen su desarrollo profesional y bienestar personal.

Entre estos incentivos se encuentran Fondo de Ahorro, sobresueldos de hasta el 30 por ciento del salario para quienes laboren en zonas de difícil cobertura, entre otras prestaciones.

La titular del IMSS en la entidad reiteró que estas acciones forman parte de la estrategia institucional para fortalecer la cobertura de especialistas, mejorar la calidad de los servicios médicos y garantizar una atención más oportuna en San Luis Potosí.