“No fue lo peor que pudo pasar”: Isaac del Toro se despide de la Itzulia Basque Country 2026

El ciclista mexicano Isaac del Toro publicó un mensaje en redes sociales tras retirarse por lesión de la Itzulia Basque Country 2026.

En dicho mensaje, el originario de Baja California agradeció los mensajes de apoyo y detalló que estará unas semanas en control médico.

“Tengo que ser positivo después de todo y agradecer que no fue lo peor que pudo pasar y que, a pesar de todo, estaré bajo control por unas semanas. Gracias a todos por tus mensajes, su atención y por creer en mí”, indicó.

“No puedo esperar para volver gracias a todos por sus buenos deseos, trataré de volver muy pronto y muy fuerte. Gracias a mis compañeros por la moral y por estar siempre conmigo en las buenas y en las mejores”, destacó el ciclista del UAE Team Emirates.

El mexicano Isaac del Toro se retiró de la Itzulia Basque Country 2026 tras sufrir una dura caída a 81 kilómetros de la meta de la tercera etapa que se disputa con salida y llegada en Basauri.

Del Toro se vio envuelto en una caída junto a otros cinco corredores, y tras levantarse del suelo fue observado por el director del equipo en la carretera, quien comprobó que el mexicano tenía afectado el costado derecho.

En su parte médico, el UAE Team Emirates detalló que Del Toro sufrió un desgarre muscular en el muslo derecho, además de varias abrasiones derivadas de la caída.

Con información de López-Dóriga Digital