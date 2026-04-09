Sheinbaum justifica su cambio para abrir la puerta al “fracking” en México; afirma que hay nuevas tecnologías que permiten que el agua sea reciclada

La presidenta Claudia Sheinbaum justificó este jueves el cambio de su gobierno para abrirle la puerta al «fracking» en México para la explotación de gas natural.

En su conferencia matutina, la mandataria afirmó que ya hay expertos que han analizado nuevos métodos que buscan reducir los daños al ambiente, en comparación con el «fracking» tradicional.

“El ‘fracking’ tradicional ese no porque ese sí tiene impactos ambientales, pero hay nuevas técnicas, nuevas tecnologías, que nos abren la posibilidad de que el agua sea reciclada”, dijo después de que una reportera le señalara que el expresidente Andrés Manuel López Obrador había rechazado «tajantemente» esta técnica.

Sheinbaum aseguró que su gobierno está llamado para crear un comité a expertos en geotermia, geología, geofísica y residuos peligrosos, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Politécnico Nacional.

«Son científicos que son especialistas en su rama, ¿y qué queremos?, que nos ayuden a tomar la mejor decisión posible para el futuro de México», comentó.

Ante esto, la mandataria señaló que la próxima semana presentará al equipo encargado de este análisis y afirmó que su decisión es parte de la búsqueda de «soberanía energética».

«En este mundo en el que vivimos México debe garantizar su soberanía (…) sería muy irresponsable de nuestra parte decir ‘no, seguimos importando y no vemos ninguna otra alternativa'», dijo.

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum informó este miércolles que planea analizar el uso de tecnologías de extracción de gas no convencional a través de la fracturación hidráulica y afirmó que esta es una medida que busca reducir la dependencia de gas importado.

Con información de Latin Us