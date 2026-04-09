CELEBRA SOLEDAD LA EXCELENCIA CULINARIA CON NOVENO CONCURSO GASTRONÓMICO DE LA FENAE

– “Enchiladas Morales” fue la ganadora y se hizo acreedor al premio de 10 mil pesos al presentar un platillo exquisito, único e innovador

En un ambiente de fiesta, tradición y ante una multitud entusiasta, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez llevó a cabo la novena edición del Concurso Gastronómico de la Enchilada, evento ya tradicional de la Feria Nacional de la Enchilada (FENAE) 2026, reafirmando al municipio como la cuna del sabor potosino.

La calidad de los platillos fue evaluada por un panel de expertos que combinó la herencia histórica con la alta cocina contemporánea, contando con Rosy Elena Muñiz Coreño, Nieta de la creadora de las Enchiladas Potosinas, guardiana del sabor y la receta original; el Sommelier Gabriel Hernández Acevedo, Gerente del Viñedo Pozo de Luna, firma galardonada en el Concurso Mundial de Bruselas; el Ingeniero Taurino Galván Valencia, del restaurante «Rincón Huasteco», distinguido entre los mejores del mundo por la Revista Culinaria Mexicana y el Chef Pedro Raziel Enríquez, reconocido por su trayectoria en cadenas como Hilton y Mundo Imperial.

Durante la ceremonia, Felipe Cárdenas Quibrera, Director de Cultura y Turismo municipal, destacó que la enchilada hoy es el símbolo que otorga identidad a Soledad ante el mundo. «A nombre del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, reiteramos nuestro respaldo total a las y los integrantes de la muestra gastronómica, esta premiación es un reconocimiento a su esfuerzo por mantener viva nuestra esencia», señaló el funcionario.

En la competencia, cada uno de los concursantes presentó creaciones que resaltaron la excelencia de la enchilada, respetando los elementos que le dan vida, desde los tradicionales cueritos, la crema, el aguacate fresco y, de manera especial, ingredientes clave como el chile rojo de la molienda artesanal y el queso, logrando que cada plato fuera una pieza relevante de la cultura local.

En medio de la algarabía de los asistentes y tras una difícil deliberación, se hizo entrega de una bolsa total de 18 mil pesos en efectivo, quedando los resultados de la siguiente manera: El Primer Lugar, con un premio de 10 mil pesos, fue otorgado a “Enchiladas Morales”, quienes cautivaron al jurado con su ejecución perfecta de la receta tradicional; la segunda posición y un premio de 5 mil pesos fue para “Carnitas Rodríguez”, mientras que el Tercer Lugar, con un estímulo de 3 mil pesos, se lo llevó “Enchiladas La Esperanza”.

Con este certamen, la FENAE 2026 se consolida como el escaparate gastronómico más importante de la región, donde la tradición soledense sigue deleitando paladares generación tras generación.