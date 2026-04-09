Calidad del aire se mantiene estable tras incendio en Zona Industrial

De acuerdo a la autoridad competente, las condiciones climatológicas han disipado las partículas contaminantes; corporaciones municipales mantienen presencia activa en la zona.

De acuerdo con la autoridad competente, la calidad del aire tras el incendio registrado en el área de Eje 124, en la Zona Industrial, se mantiene estable y las condiciones meteorológicas disiparon partículas contaminantes en la zona. El Gobierno de la Capital continúa atento a la evolución de estas condiciones, en coordinación con las instancias correspondientes.

En la atención de la contingencia, Protección Civil Municipal, se coordinó con Bomberos, instancias estatales de protección civil y brigadistas logrando controlar la situación sin que se registraran personas lesionadas.

Seguiremos informando a la población.