LUIS R CONRIQUEZ ESCRIBE ESPECTACULAR, PRENDIDA Y MULTITUDINARIA NOCHE EN LA FENAE

– Marcando la quinta noche con lleno total, se vivió la máxima fiesta de las y los soledenses con la presentación de primer nivel del sonorense.

– Un público adolescente predominó en la gran fiesta musical, envolviendo la Plaza principal en un ambiente de gran energía.

La máxima fiesta de Soledad de Graciano Sánchez continúa con gran éxito en su quinto día de actividades de la Feria Nacional de la Enchilada (FENAE) 2026, y le tocó al sonorense y destacado cantante del género regional mexicano, Luis R. Conriquez, encender el escenario del Teatro del Pueblo, logrando un lleno total con la asistencia de cientos de personas, en su mayoría público joven, que coreó cada uno de sus éxitos. Sin duda, una noche llena de energía que reafirma el éxito de esta gran celebración.

Desde Caborca, Sonora, R. Conríquez arribó a tierras soledenses con su característico estilo de música regional mexicana, pionero en corridos bélicos, conquistando a sus seguidores con cada interpretación. El potosino Alex Martínez, fan de Luis R. Conriquez fue el primero en llegar a la explanada del Teatro del Pueblo desde las 10 de la mañana, acompañado de sus amigos para asegurar el mejor lugar y ver de cerca a su artista favorito; gracias a la FENAE cumplirá su sueño, sin importar las horas de espera ni los intensos rayos del sol, porque la emoción de ver a su artista favorito en primera fila lo pudo todo.

Minutos antes del tan esperado show, y a nombre del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, se le entregó un reconocimiento al reconocido solista por su histórica participación en la Feria Nacional de la Enchilada 2026, agradeciendo su visita y talento que deleitó a una multitud que coreó cada interpretación.

Con un show de primer nivel, el público entonó a todo pulmón temas como: “Martes 13”, “Si No Quieres No”, “Aguas”, “Muchacho Alegre”, “Los Dos de Tamaulipas”, “Hay de Dos”, “Mi Propio Jefe”, “Siempre Pendientes”, “Triple Lavada”, “Mala Racha”, “701”, entre otras, generando una atmósfera vibrante, llena de energía y emoción que se mantuvo de principio a fin.

La presentación de Luis R. Conríquez no solo cumplió, sino que superó las expectativas, consolidándose como uno de los espectáculos más exitosos de esta edición de la Feria. Con una excelente producción que incluyó un impresionante despliegue de luces, pantallas, visuales y músicos en vivo, el artista ofreció un show dinámico que conectó de inmediato con sus seguidores.

Con gran algarabía, las y los visitantes locales, nacionales y del extranjero continúan recorriendo las principales atracciones de la Feria, disfrutando de los juegos mecánicos, el pabellón comercial y artesanal donde apoyan a emprendedores locales, así como de la Muestra Gastronómica, en la que degustan los mejores platillos de la región, destacando las tradicionales y deliciosas enchiladas.

La cartelera artística continúa este jueves con la presentación de los reyes del rock mexicano, El Tri, encabezado por Alex y Celia Lora, quienes prometen una noche llena de nostalgia, energía y grandes clásicos que han marcado a generaciones manteniendo el ambiente festivo que caracteriza a la Feria Nacional de la Enchilada 2026.