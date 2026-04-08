Protección Civil Municipal sigue colaborando en el combate al incendio en Eje 124

La Dirección de Protección Civil Municipal recomienda mantener puertas y ventanas cerradas, evitar actividades al aire libre y cuidar a mascotas.

El combate al fuego se realiza en coordinación con el Cuerpo de Bomberos, Protección Civil Estatal, Guardia Civil Estatal y la Comisión Estatal del Agua; la Dirección de Servicios Municipales se encuentra ayudando con pipas.

SLP.- La Dirección Municipal de Protección Civil informa a la población que el incendio registrado en el Eje 124, en la Zona industrial, continúa en atención de manera oportuna por el Cuerpo de Bomberos, en coordinación con el área operativa y demás corporaciones de emergencia, como la Dirección de Protección Civil Estatal, Guardia Civil Estatal, Comisión Estatal del Agua y la colaboración de la Dirección de Servicios Municipales.

Con el objetivo de salvaguardar el bienestar de la población ante los efectos secundarios del siniestro, especialmente la presencia de humo que ha alcanzado diversas zonas de la ciudad, se emiten las siguientes recomendaciones preventivas:

– Mantener puertas y ventanas cerradas para evitar la entrada de humo en hogares y espacios de trabajo.

– Evitar la realización de actividades al aire libre hasta que las condiciones ambientales sean seguras.

– Proteger a las mascotas, asegurando que permanezcan en espacios cubiertos y evitando su exposición a la intemperie.

La Dirección Municipal de Protección Civil reitera su compromiso de implementar acciones coordinadas para garantizar la seguridad, la integridad y la salud de los habitantes. Asimismo, se mantiene informada a la población a través de los canales oficiales de comunicación institucional.

Para mayor información y actualizaciones sobre la contingencia, se invita a la ciudadanía a consultar los medios oficiales de la dependencia.

En el sitio, se procedió a la evacuación de 136 trabajadores, quienes fueron trasladados de manera segura a sus domicilios desde las instalaciones de la Empresa, ubicadas en la avenida Comisión Federal, entre los ejes 124 y 122; no se reportan personas lesionadas.