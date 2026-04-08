Corporaciones de emergencia atienden incendio en la Zona Industrial

Protección Civil Municipal y Bomberos coordinan acciones para sofocar incendio en la Zona Industrial

La Dirección Municipal de Protección Civil coadyuva con cuerpos de emergencia en la atención y control de un incendio registrado en la Zona Industrial, activando de manera oportuna los protocolos correspondientes.

La Coordinación Municipal de Protección Civil informa que, durante la tarde de hoy, personal operativo se encuentra coadyuvando con el H. Cuerpo de Bomberos y diversas corporaciones de emergencia en la atención y control de un incendio registrado a la altura del Eje 124 en una empresa ubicada en la Zona Industrial.

Desde la recepción del reporte, se activaron de manera inmediata los protocolos de respuesta, con el objetivo de salvaguardar la integridad de la población, así como mitigar los riesgos en el área afectada.

Las labores de sofocación y control del siniestro continúan en el lugar, por lo que se exhorta a la ciudadanía a evitar transitar por la zona, permitir el libre acceso y circulación de las unidades de emergencia, y atender en todo momento las indicaciones emitidas por las autoridades.

La Dirección Municipal de Protección Civil reitera su compromiso con la seguridad y protección de la ciudadanía, manteniendo una coordinación permanente con las instancias correspondientes para la atención eficaz de este tipo de contingencias.