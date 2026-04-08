Suman al menos 254 muertos y mil 165 heridos en Líbano por la oleada de bombardeos simultáneos de Israel

EFE.- La Defensa Civil libanesa reporta que al menos 254 personas murieron y otras mil 165 resultaron heridas este miércoles en una oleada de bombardeos israelíes sin precedentes contra diferentes zonas del Líbano, donde Israel dice haber alcanzado más de cien objetivos en un lapso de apenas 10 minutos.

El departamento de Medios y Relaciones Públicas de la organización dijo que hizo el recuento de víctimas a través de los datos registrados en sus centros en todo el Líbano, donde los equipos de la Defensa Civil realizaron operaciones de rescate, evacuaron a heridos y recuperaron los cuerpos de los fallecidos en zonas afectadas.



Según el desglose, a lo largo de la jornada se han contabilizado 92 muertos y 742 heridos en Beirut; 61 muertos y 200 heridos en los suburbios meridionales de la capital, conocidos como el Dahye; 18 muertos y 28 heridos en la región oriental de Baalbek; y otros nueve fallecidos y seis heridos en la septentrional Hermel.

En el distrito de Aley, al este de Beirut, la Defensa Civil contabilizó 17 muertos y seis heridos; mientras que en el sur libanés se registraron 57 muertos y 183 heridos entre los distritos de Nabatieh, Sidón y Tiro.

Este mediodía, Israel lanzó una oleada de bombardeos simultáneos contra diferentes áreas del sur y el este del país, así como otras de Beirut y sus alrededores que no habían sido alcanzadas todavía desde el inicio de su ofensiva el pasado 2 de marzo.

Se trató, además, de la ola de mayor envergadura desde el estallido del conflicto, según el propio Ejército israelí, que afirmó que su objetivo fueron alrededor de un centenar de cuarteles e infraestructuras militares del grupo chií libanés Hezbolá.

Entre los lugares alcanzados hay edificios residenciales en zonas céntricas de Beirut.

La escalada comenzó horas después de que se acordara un cese al fuego en Irán, que el Estado judío consideró que no se aplica al territorio libanés.

En este contexto, el presidente del Líbano, Joseph Aoun, advirtió de que la «masacre» cometida este miércoles por Israel en diferentes puntos del Líbano ignora los esfuerzos encaminados al logro de la paz en Medio Oriente tras la tregua entre Estados Unidos e Irán.

Con información de Latin Us