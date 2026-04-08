SE POSICIONA RICARDO GALLARDO ENTRE LOS GOBERNADORES MEJOR EVALUADOS DEL PAÍS

• El mandatario potosino destaca en la medición de Rubrum por su avance histórico en materia de seguridad y el respaldo ciudadano a su gestión social y de infraestructura.

El Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, consolidó un avance significativo en la más reciente encuesta mensual de la empresa Rubrum, posicionándose como uno de los mandatarios estatales con mayor crecimiento y aprobación a nivel nacional.

Destaca en esta medición el salto cualitativo en el rubro de seguridad pública, donde se logró escalar de la posición número 17 a la 10 en el ranking nacional. Este ascenso de siete peldaños responde a la reducción en la incidencia delictiva lograda a través de nuevas estrategias de inteligencia y vigilancia, demostrando que el fortalecimiento de las corporaciones y la inversión en tecnología están brindando los resultados de paz y tranquilidad que las familias demandaban históricamente.

La calificación aprobatoria que los ciudadanos otorgan al desempeño general de Gallardo Cardona se atribuye directamente al ritmo de trabajo marcado por las obras de infraestructura y acciones de gobierno emprendidas para detonar el desarrollo de las cuatro regiones del estado.

Finalmente, la evaluación positiva que lo define como un gobernador cercano a la gente se sustenta por ser un mandatario sencillo y accesible, rompiendo con las antiguas barreras entre el poder ejecutivo y la sociedad, lo que ha permitido que el pueblo potosino se sienta escuchado y representado.