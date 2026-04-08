Junto con vecinos, Interapas supervisa rehabilitación del pozo Jacarandas II.

Se mantiene comunicación permanente y absoluta transparencia con habitantes de la zona de influencia, sobre los trabajos en esta fuente de abastecimiento.

SLP.- Este miércoles, personal de Interapas sostuvo una reunión informativa con vecinos en las instalaciones del pozo Jacarandas II, con el objetivo de dar a conocer los avances en los trabajos de rehabilitación que se llevan a cabo en esta fuente de abastecimiento.

Durante el encuentro, se explicó de manera detallada el proceso técnico y las maniobras especializadas que continúan en revisión para garantizar el correcto funcionamiento del pozo. Como parte del ejercicio de transparencia, los asistentes tuvieron la oportunidad de observar en tiempo real, a través de una cámara introducida al interior del pozo, las condiciones actuales de la infraestructura, así como la precisión del trabajo que realiza el personal especializado.

Los técnicos de Interapas reiteraron que estas acciones forman parte del compromiso de mantener una comunicación abierta y constante con la ciudadanía, particularmente con quienes habitan en la zona de influencia, a fin de que conozcan de manera oficial el estado de los trabajos.

Finalmente, se mantuvo el compromiso de continuar de manera constante las labores técnicas en este pozo, con el objetivo de reanudar y optimizar el suministro de agua.