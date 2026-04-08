Impulsa DIF Municipal taller “Reinventando Nuestra Historia”

La presidenta del DIF Municipal, Estela Arriaga Márquez, destacó que se trabaja con convicción para mejorar las condiciones de vida de las familias y así fortalecer a la sociedad

El taller se desarrollará del 14 de abril al 9 de junio en Reforma 520, zona Centro, con temas como comunicación, prevención de la violencia y proyecto de vida

SLP.- Con el objetivo de fortalecer las relaciones familiares y fomentar una convivencia basada en el respeto, la comunicación y la responsabilidad, el Sistema Municipal DIF de San Luis Potosí pondrá en marcha el taller “Reinventando Nuestra Historia”, dirigido a personas interesadas en mejorar su entorno personal y familiar.

La presidenta del DIF Municipal de San Luis Capital, Estela Arriaga Márquez, subrayó la importancia de generar este tipo de espacios formativos que impactan directamente en la vida cotidiana de las familias.

“En el Ayuntamiento y en el DIF tenemos claro que fortalecer a las familias es fundamental para mejorar nuestra sociedad. Tenemos razones firmes para trabajar en la reconstrucción del tejido social, y esto se logra brindando herramientas que permitan a las personas vivir con mayor armonía, respeto y responsabilidad”, expresó.

El programa se llevará a cabo del 14 de abril al 9 de junio, en un horario de 08:30 a 10:30 horas, en las instalaciones ubicadas en Reforma 520, en la zona Centro de la capital potosina.

A lo largo de las sesiones, las y los participantes abordarán temas como sensibilización, familia de origen, ciclo de vida familiar, comunicación, prevención de la violencia, manejo de conflictos, así como aspectos jurídicos y la construcción de un proyecto de vida, lo que permitirá el desarrollo de habilidades para fortalecer sus relaciones personales.

De esta manera, el DIF Municipal reafirma su compromiso de impulsar acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las familias potosinas, promoviendo entornos más sanos, solidarios y con mayores oportunidades de desarrollo.