GUARDIA CIVIL ESTATAL FORTALECE OPERATIVOS PARA UN SAN LUIS POTOSÍ MÁS SEGURO

• La Guardia Civil Estatal detuvo, en San Vicente, a Arturo “N” a quien se le relaciona con presunta incidencia delictiva en la región, y se le decomisaron múltiples dosis de drogas y artefactos “ponchallantas”.

Como resultado de los operativos en las cuatro regiones y de las acciones de la Estrategia Integral de Seguridad, la Guardia Civil Estatal (GCE) detuvo a Arturo “N”, de 38 años de edad, quien, de acuerdo con labores de inteligencia, es señalado como presunto generador de incidencia delictiva en la región Huasteca.

El detenido manifestó estar vinculado como narcomenudista a un grupo delictivo y, durante la intervención, se le aseguraron más de 40 dosis tanto de hierba verde y seca con características de marihuana, como de una sustancia granulada con características de “cristal”, así como artefactos conocidos como “ponchallantas”.

El detenido y lo asegurado fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente, a fin de que se determine su situación legal.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado fortalece acciones en los 59 municipios para brindar mayor paz y tranquilidad a las familias.