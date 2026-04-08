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Seguridad

ESTRATEGIA INTEGRAL DE SEGURIDAD CONSTRUYE MEJORES ENTORNOS PARA LAS FAMILIAS

By Redacción
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miércoles, abril 8, 2026

• Una mujer fue detenida en Charcas con diversas dosis de droga y dinero en efectivo.
• En la capital potosina, tres hombres fueron asegurados por posesión de estupefacientes.

Derivado de trabajos de inteligencia y acciones operativas, la Guardia Civil Estatal (GCE) detuvo a varias personas en Charcas y la capital potosina, relacionadas con delitos contra la salud, a quienes se les aseguraron diversas dosis de droga.
En la zona centro del municipio de Charcas, fue detenida Viridiana “N”, de 38 años, a quien se le aseguraron diversas dosis de sustancias con características similares a “cristal” y cocaína, así como dinero en efectivo y teléfonos celulares.
En otra acción, en la colonia Morales de la capital potosina, elementos de la GCE detuvieron a Israel “N”, de 45 años; Aarón “N”, de 32 años, y Pedro “N”, de 29 años, a quienes se les aseguraron bolsas con presunta marihuana y dosis de una sustancia con características de “cristal”, por lo que fueron puestos a disposición de la autoridad competente, quien determinará su situación jurídica conforme a derecho.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado refrenda su compromiso de trabajar de manera permanente y coordinada para preservar el orden y garantizar condiciones de paz y tranquilidad en beneficio de las y los potosinos.

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