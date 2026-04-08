EN OPERATIVO CONJUNTO, SE CLAUSURA PENSIÓN QUE REGUARDABA AUTOTANQUES CON HIDROCARBUROS SIN LOS PERMISOS CORRESPONDIENTES

-En el interior había 30 pipas con un serio riesgo de explosión; «no hay privilegios, ni tolerancia para nadie» Mauricio Ordaz Flores.

Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.- Derivado de los acuerdos de colaboración interinstitucional establecidos en la celebración de las mesas de construcción de paz, este miércoles a través de una acción operativa conjunta entre autoridades federales y estatales, se procedió a clausurar una pensión que resguardaba pipas cargadas de combustible sin los permisos correspondientes, lo cual representa un serio riesgo a la población y al medio ambiente.

Se trata de los patios de encierro de Grúas Pensiones Tangamanga, ubicado en la carretera San Luis Potosí-Matehuala, kilómetro 010+100. El operativo contó con la participación de un agente del Ministerio Público Federal, así como personal operativo de la FGR y la Coordinación Estatal de Protección Civil. Se ubicaron al interior un total de 30 auto tanques en su gran mayoría con capacidad de 48 mil litros cargados con hidrocarburos como diésel, gasolina y combustóleo.

Al respecto el titular de la CEPC, Mouricio Ordaz Flores, dijo que la clausura es por el riesgo inminente de explosividad y por no presentar los debidos permisos como seguro de responsabilidad civil por daño ecológico e incumplimiento a la norma 02 relativa a estudio de grado de incendio.

Indicó que se actuó con base a reportes ciudadanos, motivo por el cual se estableció de inmediato una coordinación con autoridades federales. Insistió en la parte del grave riesgo de explosión en caso de un mal manejo del citado material, por lo que a partir de ahora los responsables del negocio se comprometen a instaurar los medidas correctivas que se consideren pertinentes.