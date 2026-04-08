GOBIERNO ESTATAL MEJORA 289 KILÓMETROS DE CAMINOS EN MARZO

• Las labores de conservación fortalecen la movilidad y brindan traslados más seguros.

Bajo la encomienda del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona de mejorar la conectividad en las cuatro regiones, la Junta Estatal de Caminos (JEC) realizó trabajos de conservación en 289 kilómetros de carreteras durante marzo, beneficiando a doce municipios, mejorando sin límites las condiciones de las vialidades y facilitando traslados más ágiles.

El titular de la dependencia, Francisco Reyes Novelo, detalló que las labores incluyeron bacheo, limpieza, chapoleo, colocación de topes, señalamiento horizontal y desazolve pluvial en municipios como Villa Hidalgo, Aquismón, Tampacán, San Martín Chalchicuautla, Tancanhuitz, Tamazunchale, Villa Juárez, Rioverde, Ciudad Valles, El Naranjo, Real de Catorce y la capital. Además, con los programas Enchúlame la Colonia y Enchulando tu Comunidad, se intervinieron espacios públicos en cinco municipios con acciones de mantenimiento y mejora urbana.

Los trabajos también abarcaron caminos clave hacia comunidades y destinos turísticos, fortaleciendo la movilidad regional y el acceso a zonas de alta afluencia. Estas mejoras demuestran el cambio que se vive y se siente, al elevar la calidad de la infraestructura carretera y brindar mayor seguridad a quienes transitan diariamente por el Estado.