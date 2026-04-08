Continúan las acciones del Gobierno de la Capital para mantener en las mejores condiciones los espacios públicos

A toda hora y en todas las zonas de la ciudad, personal de Servicios Municipales realiza trabajos de limpieza en plazas, calles y canchas deportivas

De acuerdo con las instrucciones del alcalde Enrique Galindo, con el objetivo de mantener en óptimas condiciones los espacios públicos de nuestra ciudad, el Gobierno de la Capital continúa realizando trabajos a toda hora y en todas las zonas de la ciudad.

La Dirección de Servicios Municipales informó que, tras los eventos del Festival San Luis en Primavera y las festividades de Semana Santa. el equipo de Imagen Urbana trabajó durante el turno nocturno en limpieza a fondo con equipo de hidrolavado en la Plaza de los Fundadores.

Asimismo, indicó que otra cuadrilla se dedicó a la limpieza general sobre la avenida Colosio, también en horario nocturno para no afectar el tránsito vehicular ni la movilidad de la ciudadanía.

La dependencia dio a conocer que, por otra parte, para conservar espacios públicos más limpios, seguros y en mejores condiciones, se trabajó en la pintura de la cancha del Parque Fertilizantes en la colonia 20 de Noviembre.