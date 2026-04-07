EN MARCHA, LA COPA SOLEDAD FEMENIL 2026

– Interesantes duelos se dieron en esta primera jornada donde las escuadras favoritas impusieron condiciones.

– Brissa Cuevas, de Mustang FC se pone a la cabeza de la tabla de goleo con 4 anotaciones.

Arrancó la Copa Soledad Femenil 2026, que se desarrollará a lo largo de Semana de Pascua en la Cancha 1 de la Unidad Deportiva “21 de Marzo” ubicada en la Colonia San Antonio de Soledad de Graciano Sánchez, en el marco de las actividades de la Feria Nacional de la Enchilada, donde se presentaron interesantes duelos en el primer día de actividades.

Categórica victoria de la escuadra de Twinstore en este torneo, tras imponerse con marcador de 3 goles por cero, en el cotejo inaugural de esta edición; los tantos corrieron por conducto de Daniela Ramírez al minuto 11, posteriormente se hizo presente en el marcador Mariana Ramírez, cerrando la cuenta al minuto 34 Melina Vázquez para colocar el 3-0 definitivo.

Conformada por una base de exjugadoras del Atlético de San Luis, la escuadra de La Fray-Disperas-Taxi Sol se presentaron en el terreno de juego para defender su título, comenzando con el pie derecho con categórica victoria de 3 goles por 1 ante Academia Micpsa FC.

La Fray abrió el marcador al minuto 16 con tanto de Lucia Alonso, pero dos minutos más tarde, Daniela Rocha emparejó las cosas 1-1 para Micpsa; corría el minuto 38 cuando Paola Alemán puso el 2-1 en el cotejó y finiquitar la cuenta Andrea Ibarra al minuto 41 y cerrar las cosas 3-1 a favor de La Fray-Disperas-Taxi Sol.

Brissa Cuevas se despachó con cuatro goles para ponerse al frente de la tabla de goleo de la categoría y de paso darle la victoria a la escuadra de Mustang FC que se impuso con marcador de 7 goles por 0 a Combinado Rodríguez; completó el marcador dos anotaciones de Vania Sánchez y Tanía Sánchez.

En el último juego de la jornada Kimono FC Actívate tuvo que venir de atrás para imponerse con marcador de 3 goles por 1 a su similar de Atlético Independiente Torneo de la Revolución, quienes comenzaron ganando el duelo por conducto de Laura Pérez al minuto 28; pero después despertó la ofensiva rival que con tantos de Mia Leal al 40’, Fátima Martínez al 48’ y uno mas de Nina Montoya al minuto 68, remontaron el marcador y se llevaron la victoria.

La segunda jornada de la Copa Soledad Femenil 2026 estará comenzando a las 8:00 horas con el duelo entre La Fray-Dispersas-Taxi Sol ante Atlético Independiente Torneo Revolución; a las 10:00 horas se medirán Academia Micpsa ante Kimono FC Femenil; a las 12:00 horas se dará el choque entre Ángeles de la Rioja contra Combinado Rodríguez y cerrará el duelo entre Twinstore ante Mustang FC a las 14:00 horas.