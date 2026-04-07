RICARDO GALLARDO REFUERZA INFRAESTRUCTURA HÍDRICA QUE GARANTIZA AGUA A LAS FAMILIAS POTOSINAS

• El Gobernador del Estado avanza en el rescate de pozos, la rehabilitación de tratadoras de agua y consolida proyectos de abasto a largo plazo en coordinación con el Gobierno de México.

Ricardo Gallardo Cardona, Gobernador de San Luis Potosí, consolida un esfuerzo histórico para fortalecer sin límites la infraestructura hídrica en las cuatro regiones del Estado, esto, mediante la ejecución de obras estratégicas como el rescate de pozos, la ampliación y modernización de redes de distribución con la instalación de nuevas tuberías, la rehabilitación de tratadoras de agua, así como proyectos de abasto a largo plazo en coordinación con el Gobierno de México, beneficiando directamente a las y los habitantes de los 59 municipios y sus comunidades.

En el cambio que se vive y se siente, como parte de una política integral para garantizar el acceso al agua potable, el Gobernador Ricardo Gallardo impulsa proyectos, junto a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), como la construcción de un ducto que conectará la Presa de El Peaje con la planta tratadora Los Filtros, aumentando, de esta forma, el abasto del vital líquido a los hogares de la zona metropolitana de San Luis Potosí.

El Gobernador de San Luis Potosí comentó que, además de esta obra prioritaria, se desarrollan 15 obras en 12 municipios con equipamiento y perforación de pozos, ampliación de redes, incremento en potabilización y mejoras en el suministro a los hogares, destacando, en el Altiplano, la perforación del pozo en Illescas, Santo Domingo; el de Santa Martha, en Cedral y los de cabecera en Venado y Moctezuma. En la zona Media, se puso en funcionamiento el Pozo No. 2 a la Red de distribución de agua potable, y en la Huasteca, se iniciaron dos perforaciones más de pozos en los municipios de Ciudad Valles y en la comunidad de Chalchocoyo en Matlapa, además de la entrega del sistema de agua potable en Axtla de Terrazas.

Como parte de esta visión de largo plazo, el Gobernador anunció proyectos estratégicos que buscan asegurar el abasto de agua potable hasta por 50 en las cuatro regiones de la entidad potosina, mediante obras de gran impacto y una inversión significativa en infraestructura hídrica, así como el impulso de programas de recuperación hídrica y construcción de obras hidráulicas.

Finalmente, Ricardo Gallardo comentó que el abasto de agua se ha convertido en uno de los principales desafíos, por lo su administración estatal refuerza su compromiso con políticas públicas responsables, sostenibles y con visión de futuro, apostando por infraestructura moderna que garantice este recurso vital para las próximas generaciones.