GOBIERNO ESTATAL FORTALECE LA SEGURIDAD CON INVERSIÓN HISTÓRICA DE 390 MDP

• Recursos federales y estatales permitirán fortalecer corporaciones, tecnología e infraestructura para garantizar la paz y seguridad en la entidad.

Gracias a las gestiones del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona para fortalecer la seguridad, la paz y la confianza ciudadana, San Luis Potosí ejercerá durante 2026 una inversión de 390 millones de pesos provenientes de recursos federales y estatales, destinados al fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública.

Los recursos, correspondientes al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y al Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública (FOFISP), permitirán impulsar la profesionalización, certificación y equipamiento de las y los elementos policiales, así como mejorar la infraestructura tecnológica, incluyendo los Centros de Comando y Control y los sistemas de videovigilancia urbana.

Además, la titular del Secretariado, Nohemí Proal Huerta, detalló que se fortalecerán los puntos de atención ciudadana y los mecanismos de prevención, con el objetivo de garantizar el orden, la legalidad y la integridad de las y los potosinos. Con ello, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso de construir el cambio que se vive y se siente en un entorno seguro, con corporaciones mejor preparadas y al servicio de la ciudadanía.