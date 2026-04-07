ESTADO REDOBLA ACCIONES CONTRA EL GUSANO BARRENADOR

* Coordina brigadas y capacitación para proteger el ganado y prevenir la propagación de la plaga.

En línea con la visión del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona de garantizar la sanidad agropecuaria, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh) intensificó sin límites las medidas de detección, control y combate del gusano barrenador del ganado en las cuatro regiones. Técnicos y especialistas de las delegaciones trabajan de manera coordinada para atender casos de animales enfermos y difundir medidas preventivas que protejan a las familias rurales y sus unidades productivas.

El titular de la dependencia, Jorge Luis Díaz Salinas, destacó que, previo a la apertura del Centro de Operaciones de Emergencias Sanitarias, en conjunto con la federación, se dispersan semanalmente cien millones de moscas estériles para contener la plaga. Las brigadas mixtas y especialistas de la Comisión México-Estados Unidos contra la Fiebre Aftosa y Enfermedades Tropicales (CPA) del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) recorren los municipios, capacitando a las y los productores en colocación de trampas, sanitización de corrales y curación de animales.

Estas labores reflejan el cambio que se vive y se siente con un esquema de prevención, vigilancia y capacitación que protege la producción agropecuaria y fortalece la confianza de las y los potosinos en la seguridad sanitaria.