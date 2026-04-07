COPA SOLEDAD 2026 RECIBE RECONOCIMIENTO POR SU CALIDAD Y RENOMBRE DEPORTIVO

– Cuerpo Tecnico y jugadores del Real Cheix reconocieron el alto nivel de la Copa Soledad en su edición 2026, destacando qué es una de las premiaciones más altas en la república

En un ambiente de fiesta y competitividad, los protagonistas y campeones de la Copa Soledad 2026 expresaron su profundo reconocimiento al Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez por la organización de un torneo de primer nivel, ya que tras la gran final celebrada en el marco de la Feria Nacional de la Enchilada (FENAE) 2026, jugadores y cuerpo técnico destacaron que este tipo de iniciativas devuelven la grandeza al fútbol local y regional.

El equipo Real Cheix, que se coronó campeón tras una participación histórica al vencer 2-0 a Pagasa-Warriors-Mariscos Jorge, resaltó la importancia de que el Gobierno Municipal, encabezado por el Alcalde Juan Manuel Navarro, retome y fortalezca estos espacios deportivos que motivan a la juventud y a los talentos del fútbol llanero.

José Luis Ortega, director técnico del conjunto campeón, enfatizó la relevancia de haber recuperado la esencia de la Copa Soledad, señalando que la organización y el nivel de los equipos participantes colocan a este certamen a la altura de los mejores del país durante la temporada de Semana Santa. «Gracias por este tipo de torneo; es muy bueno retomarlo. Se había perdido un poquito la tradición, pero hoy se retomó gracias a Dios. Siempre vamos a estar agradecidos de que se juegue este tipo de torneos, porque motivan mucho a lo que es todo el fútbol», expresó Ortega.

Asimismo, hizo extensivo su agradecimiento al Alcalde Juan Manuel Navarro por la calidad de la premiación, la cual ascendió a 250 mil pesos para el equipo ganador, incentivando el profesionalismo dentro del deporte amateur.

Por su parte, el campeón de goleo, Juan Monge Ramírez, quien viajó desde Tijuana para participar en esta edición, se mostró sorprendido por la competitividad y el respaldo de las autoridades hacia los deportistas, asimismo el acreedor a un premio de 10 mil pesos por su desempeño individual, subrayó que la calidad del torneo fue evidente de principio a fin. «Agradezco a las autoridades municipales por el premio otorgado, se nota el trabajo del Alcalde para realizar este tipo de torneos que nos permiten competir, y sentirnos arropados por la afición y la organización», mencionó el delantero.

El éxito de la Copa Soledad 2026 reafirma el compromiso de la administración municipal por promover el deporte como un eje central de la sana convivencia y el desarrollo social; con una bolsa de premios competitiva y una logística de excelencia, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez garantiza que esta tradición siga siendo un pilar fundamental de la Feria Nacional de la Enchilada, y el municipio se posiciona como un referente deportivo indiscutible en todo San Luis Potosí.