Protección Civil Municipal atiende reporte de persona sin vida en pozo de agua

Autoridades atienden el hallazgo de una persona sin vida en un pozo de agua; se realizan las diligencias correspondientes en coordinación interinstitucional.

Elementos de Protección Civil Municipal atendieron un reporte relacionado con la localización de una persona sin vida en un pozo de agua, ubicado en el camino antiguo a Simón Díaz, en el ejido de La Pila.

De acuerdo con la información preliminar, se trata de una persona del sexo masculino, de aproximadamente 21 años de edad.

En el sitio se cuenta con la presencia de personal de Servicios Periciales, Policía Municipal y Protección Civil del Estado, quienes trabajan de manera coordinada para llevar a cabo las diligencias correspondientes.

Las autoridades competentes realizarán las investigaciones necesarias conforme a los protocolos establecidos, a fin de esclarecer las circunstancias de este hecho.