GOBIERNO SOLEDENSE PROMUEVE EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE CON CANJE DE BASURA ELECTRÓNICA POR ÁRBOLES

– El programa municipal incentiva la cultura ambiental al otorgar un árbol por cada tres kilogramos de aparatos electrónicos entregados.

Con más de cinco toneladas de residuos electrónicos recolectados en lo que va del año, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez mantiene vigente el programa de acopio de basura electrónica, fortaleciendo el cuidado del medio ambiente y promoviendo acciones cercanas a las familias que buscan opciones responsables para desechar estos aparatos.

La directora de Ecología, Yazmín Luna Barrios informó que este esquema ha tenido una respuesta positiva tanto de la ciudadanía como de empresas, que encuentran en este programa una alternativa adecuada para el manejo de residuos que no deben depositarse en camiones recolectores, atendiendo las instrucciones del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, de mantener programas que atiendan de forma directa las necesidades de la población.

“La gente empieza a generar conciencia y evita tirar estos aparatos en la basura convencional; cada vez son más quienes se acercan a los centros de acopio, lo que refleja un compromiso conjunto por el cuidado del entorno”, destacó la funcionaria municipal.

Detalló que, mediante un convenio con una empresa especializada, los residuos son canalizados para su correcta disposición final, mientras que como incentivo, por cada tres kilogramos de basura electrónica entregada, las y los ciudadanos reciben un árbol, fomentando así una cultura ambiental integral; entre los artículos más recolectados destacan televisores, computadoras, refrigeradores, aires acondicionados y ventiladores, en una muestra del interés de la población por contribuir a un Soledad más limpio y cercano a su gente.