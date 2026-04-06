SAN LUIS FORTALECE REVISIÓN DEL PROCESO ELECTORAL JUDICIAL

• La coordinación interinstitucional permite analizar y mejorar el marco normativo rumbo a futuros ejercicios electorales.

Cumoliendo con el compromiso del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona de fortalecer las instituciones y dar certeza a los procesos locales, la Secretaría General de Gobierno (SGG) participa en mesas de trabajo convocadas por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) para revisar la elección judicial realizada en 2025. Este ejercicio refleja un impulso sin límites para consolidar mecanismos que aporten mayor claridad y orden en la vida pública del Estado.

Durante estos encuentros, en los que participa la Comisión Temporal de Observaciones a la Ley Electoral, se analizan los retos identificados, así como áreas de oportunidad dentro del marco jurídico vigente. La presencia de autoridades estatales permite enriquecer el intercambio técnico y fortalecer la coordinación entre instancias involucradas en la organización de los procesos electorales.

La titular de la Subsecretaría de Enlace Interinstitucional, Ana Sofía Aguilar Rodríguez, destacó que el trabajo conjunto abona a la mejora continua de los procedimientos y a la construcción de reglas más claras para futuros ejercicios. Este esfuerzo forma parte del cambio que se vive y se siente con instituciones más sólidas y mejor preparadas.