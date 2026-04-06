RICARDO GALLARDO REFUERZA SEGURIDAD EN EL ESTADO EN SEGUNDA SEMANA VACACIONAL

• El Gobernador de San Luis Potosí se reunió con instancias federales para mantener los operativos en carreteras y centros turísticos que mantuvieron la tranquilidad social en la Semana Mayor.

Ricardo Gallardo Cardona, Gobernador del Estado, se reunió con mandos de la Guardia Nacional y SEDENA, así como con titulares de las dependencias de seguridad, para reforzar los operativos que mantienen a San Luis Potosí en tranquilidad, orden y paz social en esta temporada vacacional, destacando la presencia de elementos y vigilancia en carreteras y parajes turísticos, lo que garantiza, al momento, saldo blanco en las cuatro regiones de la entidad potosina.

En el cambio que se vive y se siente, el Gobernador Ricardo Gallardo comentó que se mantiene la coordinación interinstitucional para seguir protegiendo a las familias potosinas, así como a los visitantes, nacionales e internacionales, que abarrotan los distintos parajes turísticos, permitiendo proyectar al Estado como un destino confiable y seguro en el país, a la vez que se impulsa el desarrollo económico y se abren oportunidades de crecimiento social para más potosinos.

De igual forma, Ricardo Gallardo invitó a seguir disfrutando, en esta segunda semana vacacional, de la riqueza natural y de las atracciones turísticas que hay en los municipios, recordando que, en la capital potosina, se inauguró el DINOASIS Aqua Park al interior del Tangamanga I, el cual ahora ofrece una alternativa cercana, accesible y de primer nivel para habitantes de la zona metropolitana que antes no contaban con un lugar adecuado para disfrutar en familia durante los días de descanso.

Finalmente, el Gobernador del Estado aseguró que el trabajo por San Luis potosí no descansa, ya que se preparan grandes obras de infraestructura en las cuatro regiones de la entidad para entregar en los próximos días a las y los potosinos, lo que permitirá detonar la movilidad, mejorar los tiempos de traslado y avanzar sin límites con vialidades modernas y seguras.