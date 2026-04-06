Gobierno de la Capital intensifica rehabilitación de calles

El Alcalde Enrique Galindo destacó que el programa de bacheo Por Buen Camino mantiene resultados concretos en toda la ciudad, con intervenciones que mejoran la movilidad y la seguridad vial.

El Alcalde Enrique Galindo Ceballos informó que, a través del programa “Por Buen Camino”, el Gobierno de la Capital reforzó durante la más reciente semana las acciones de mantenimiento vial, con la reparación de 186 baches en 28 calles y una superficie total intervenida de 933 metros cuadrados.

El Presidente Municipal subrayó que estos resultados reflejan el trabajo constante de las cuadrillas municipales en distintos sectores de la ciudad: “Estamos atendiendo de manera puntual las vialidades que más lo necesitan, como una estrategia permanente para mejorar la movilidad y la seguridad de las y los potosinos”.

Entre las vialidades atendidas destacan Montes Verdes, Montes Apalaches, Guadalcázar y Río Papaloapan en la colonia Burócratas del Estado, así como Paseo de los Derechos Humanos; además de calles como Inés de Escobar, Himno Nacional, Montes Everest en Lomas 4ª Sección, Cóndor en Colorines y Moras, en el tramo de Morales Saucito a Árbol de Hule, en la zona del Tecnológico.

Asimismo, se realizaron trabajos en puntos estratégicos como avenida Universidad en El Paseo, Universidad esquina Vallejo en el Centro, Coronel Romero en el Barrio de San Miguelito, Real de Lomas, Tarahumaras y Chichimecas en Industrial San Luis, así como en colonias como Ricardo B. Anaya, Popular, La Rosa e Industrias, ampliando la cobertura del programa en toda la ciudad.

El Alcalde Enrique Galindo agregó que, además del bacheo, se ejecutan acciones complementarias para atender de fondo la infraestructura urbana: “No solo tapamos baches, también intervenimos las causas, como en avenida México, donde realizamos la demolición de concreto en un colector en mal estado para evitar problemas mayores”.

Finalmente, el Alcalde reiteró que “Por Buen Camino” continuará como uno de los ejes prioritarios de su administración, con presencia permanente en las calles y atención directa a los reportes ciudadanos, para garantizar vialidades más seguras, funcionales y en mejores condiciones para toda la población.