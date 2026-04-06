EL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN LUIS POTOSÍ IMPULSA EL ARTE Y LA TRADICIÓN CON LA EXPOSICIÓN “CÚPULAS Y RETABLOS”

Como parte del impulso a la cultura y a la preservación de nuestras tradiciones, el Gobierno Municipal de San Luis Potosí, encabezado por el alcalde Enrique Galindo Ceballos, presenta la exposición fotográfica “Cúpulas y Retablos: Devociones en los barrios de San Luis”, del fotógrafo Eduardo Meade.

La muestra, organizada a través de la Dirección de Cultura Municipal, invita a realizar un recorrido visual por algunos de los barrios más emblemáticos de la ciudad: El Montecillo, San Miguelito, San Juan de Guadalupe, Tlaxcala, Tequisquiapan, Santiago y San Sebastián, donde la fe y la historia se entrelazan en cada detalle arquitectónico.

A través de su lente, Eduardo Meade captura la majestuosidad del barroco potosino: la profundidad de las naves, el característico azul de las cúpulas y la riqueza de los retablos, revelando no solo la belleza de los templos, sino también la vida y la devoción que los habita.

El alcalde Enrique Galindo Ceballos destacó que este tipo de exposiciones fortalecen la identidad cultural de San Luis Potosí:

“Preservar y difundir nuestras tradiciones es fundamental para mantener viva la esencia de nuestra ciudad. Esta exposición nos permite reconocer el valor histórico, artístico y espiritual de nuestros barrios, así como el orgullo de ser potosinos”.

Por su parte, el Director de Cultura Municipal, Martín Juárez Córdova, subrayó que esta colección fotográfica trasciende lo estético: es un testimonio de la memoria colectiva y de las prácticas que siguen dando vida a estos espacios.

La exposición estará abierta al público del 2 al 30 de abril, en el Centro Cultural Palacio Municipal, en un horario de 10:00 a 20:00 horas, con entrada libre.

Con este tipo de iniciativas, el Gobierno de la Capital refrenda su compromiso de acercar el arte y la cultura a la ciudadanía, fortaleciendo el sentido de pertenencia y las Razones para Amar a San Luis.