FENAE 2026 PREPARA NUEVA EDICIÓN DEL CONCURSO GASTRONÓMICO CON PREMIOS EN EFECTIVO

– La Dirección de Turismo Municipal convoca a expositores de la Muestra Gastronómica, y a comerciantes del municipio, a participar el próximo miércoles 8 de abril en la FENAE, con premios de hasta 10 mil pesos.

Con el objetivo de fortalecer la identidad culinaria y mantener cercanía con las familias locales y visitantes, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez invita al Concurso Gastronómico que se realizará el próximo miércoles 08 de abril a las 18:00 horas, en el marco de la Feria Nacional de la Enchilada (FENAE 2026); este certamen ofrecerá una bolsa total de 18 mil pesos en efectivo, destinada a reconocer el talento local en la cocina tradicional, con 10 mil pesos al primer lugar, 5 mil al segundo y 3 mil al tercero.

La actividad, impulsada por la Dirección de Turismo Municipal, responde a la encomienda de promover las tradiciones, apoyar la economía local y abrir espacios para que comerciantes y emprendedores se acerquen a la población, compartiendo su sazón, originalidad y creatividad en un ambiente familiar y de sana convivencia, reiterando que el Gobierno municipal escucha y atiende a todos los sectores, generando oportunidades para su crecimiento.

Por instrucción del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, se ha dispuesto que la convocatoria sea abierta, no únicamente para expositores de la Muestra Gastronómica, sino también para cualquier comerciante establecido en Soledad que desee participar, garantizando inclusión y equidad en este tipo de eventos que fortalecen el tejido social y económico del municipio.

“Queremos que este concurso sea un espacio donde el talento de nuestras y nuestros comerciantes sea reconocido, donde las familias puedan disfrutar y donde se impulse el orgullo por nuestras tradiciones culinarias”, expresó el director de Turismo Municipal Felipe Cárdenas Quibrera, al reiterar la invitación a sumarse a esta actividad que consolida a la FENAE como una fiesta cercana, viva y representativa de la identidad soledense.