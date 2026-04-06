GOBIERNO ESTATAL ACERCA PLACAS MUNDIALISTAS EN LA COPA POTOSÍ

• Con módulos móviles, se facilita la adquisición de placas mundialistas y se acercan trámites a las y los potosinos durante la Copa Potosí.

Cumpliendo con el compromiso del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona de acercar servicios y fortalecer la atención ciudadana, la Secretaría de Finanzas (Sefin) instaló módulos móviles en la Unidad Deportiva Adolfo López Mateos y el estadio Libertad Financiera, donde se facilitó la adquisición de placas vehiculares conmemorativas del Mundial de Fútbol 2026, en el marco de la Copa Potosí.

Durante el desarrollo de este emblemático evento deportivo, las y los potosinos respondieron de manera positiva a la iniciativa, reflejando entusiasmo y confianza en un Gobierno cercano e innovador. Esta estrategia forma parte de la modernización administrativa y del fortalecimiento de la cultura contributiva, al brindar opciones accesibles y ágiles.

La titular de la dependencia, Ariana García Vidal, destacó que los resultados obtenidos demuestran que el cambio que se vive y se siente se consolida al acercar el Gobierno a las familias. Las placas mundialistas, disponibles para automóviles, camionetas y motocicletas, representan una edición especial que fortalece la identidad y el orgullo potosino en un contexto internacional, por lo que se invita a la ciudadanía a aprovechar antes de que se agoten.