ACCIONES DE LA GUARDIA CIVIL ESTATAL FORTALECEN LA SEGURIDAD A FAVOR DE LAS Y LOS POTOSINOS

• En Matehuala y la capital, la GCE detuvo a presuntos objetivos prioritarios y se aseguraron droga, un arma de fuego y vehículos.

Como parte de las labores permanentes de inteligencia, vigilancia y prevención del delito, la Guardia Civil Estatal (GCE) detuvo a presuntos objetivos prioritarios vinculados a actividades delictivas y aseguró estupefacientes, armamento y unidades en distintos puntos de la entidad.

En el municipio de Matehuala, la GCE detuvo a Diego “N”, de 26 años, originario de Tamaulipas, quien, de acuerdo con labores de inteligencia, se le vincula con hechos de alto impacto en la región, a quien se le aseguraron diversas dosis de droga y una camioneta; en esa misma región, en un diferente hecho, fueron detenidos Antonio “N”, de 50 años; Raymundo “N”, de 32 años y un adolescente de 16 años, a quienes se les aseguró un arma de fuego corta con cargador.

Por otra parte, en la capital potosina, en la colonia Morales, se detuvo a Juan “N”, de 32 años, y Marcela “N”, de 30 años, presuntamente relacionados con el narcomenudeo, a quienes se les aseguraron dosis de sustancias dañinas para la salud.

Finalmente, en la colonia Jardines del Sur, fue detenido Francisco “N”, de 27 años, a quien se le relaciona como presunto integrante de una banda dedicada al robo de vehículos, asegurándole una motocicleta; sin embargo, serán las instancias correspondientes las que determinen su situación jurídica conforme a derecho.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado reafirma su compromiso de continuar fortaleciendo las estrategias operativas en las cuatro regiones, con acciones para impulsar la paz y la tranquilidad de la población.