Gobierno afirma que sarampión sigue a la baja; se han aplicado 18.3 millones de vacunas desde febrero

Eduardo Clark, subsecretario de Salud federal, detalló que los casos de sarampión en México siguen a la baja, tras implementarse la vacunación masiva contra dicha enfermedad.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, Clark García Dobarganes indicó que desde febrero se han aplicado un 18.3 millones de vacunas.

“Desde que inició esta campaña masiva de vacunación el 2026, prácticamente la semana del 7 de febrero, hemos aplicado 18.3 millones de vacunas. Es un número que ya se suma al total de 33 millones que hemos aplicado desde el inicio del 2025, cuando se registró el primer caso en nuestro país”, señaló.

“El sarampión sigue bajando en nuestro país. Llevamos ya prácticamente seis semanas de mejora continua. Es un hecho muy positivo, pero tenemos que seguir cerrando las brechas de vacunación, seguir vacunando a las personas que no están vacunadas y hoy tenemos 20 mil puntos de vacunación en todo el país para que estas personas se vacunen”, declaró.

El funcionario de Salud federal explicó que ya se han detectado menos de 70 casos de dicha enfermedad al día.

“Continuamos a la baja en términos de la propagación del sarampión. Para darles idea de la magnitud de la reducción: el momento de mayor transmisión del virus, medido por fecha de inicio de síntomas, lo hemos identificado en torno al 20 de febrero, cuando estábamos detectando cerca de 220 casos nuevos al día. Todos los días de esa semana, alrededor de 220 casos nuevos al día!, argumentó.

“En los últimos días, de acuerdo a los reportes epidemiológicos, estamos detectando ya menos de 70 casos al día. Es decir, es una reducción en términos de número diario de casos al día de casi el 66 por ciento. Un avance que tiene que seguir bajando; todavía hay casos y por eso continuar con la estrategia de vacunación”, puntualizó.

“Debemos seguir reforzando (la vacunación), que si bien estamos mucho mejor de lo que estábamos hace seis semanas, siete semanas, todavía tenemos que seguir protegiendo a las personas en lo individual y lo colectivo”, declaró al reiterar el llamado a la vacunación”, recalcó,.

El subsecretario de salud federal enfatizó la necesidad de “cerrar las brechas de vacunación” para proteger a los grupos vulnerables que aún no completan su esquema.

¿Quiénes deben vacunarse contra el sarampión?:

Menores (6 meses a 12 años): Deben contar con dos dosis (con un intervalo de seis meses entre ellas).

Deben contar con dos dosis (con un intervalo de seis meses entre ellas). Adultos (13 a 49 años): Se invita a quienes no tengan certeza de su historial clínico a acudir por su refuerzo, bajo la premisa de que “ante la duda, es preferible vacunarse”.

Para facilitar la ubicación de los centros de salud, las autoridades pusieron a disposición el portal dondevacuno.salud.gob.mx y la línea telefónica 079.

Con información de López-Dóriga Digital